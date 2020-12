A menos de 1,8 metros un porcentaje muy pequeño de gotitas es suficiente para contagiar. El simple hecho de llevar mascarilla puede no ser suficiente para evitar la propagación de la covid-19 si no se acompaña del distanciamiento social recomendado por los científicos y autoridades sanitarias, advierte este martes el editorial de la revista científica Physics of Fluids.