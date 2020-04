En el ámbito rural o en espacios muy abiertos no se requiere una protección especial, siendo solo necesario aplicar el protocolo de seguridad (distanciamiento, no tocar superficies…) y el de limpieza (manos, calzado fuera de la casa…) pero en espacios confinados y áreas comunes (ascensores, instalaciones de comunidades de propietarios…) puede ser necesario añadir un plus más de seguridad colocando una mascarilla a nuestros niños.