Más sobre planes de pensiones y ahorro para la jubilación

Tras la extensa conversación que surgió alrededor de mi anterior post, www.meneame.net/story/planes-pensiones-no-son-buenos-casi-nadie , hay algunas cosas que me apetece añadir al respecto... Primero y principal: Ahorrar para la jubilación es indispensable. Las pensiones en España no se pueden mantener, y no por un tema ideológico, sino por una cuestión demográfica. Mi crítica a los planes de pensiones es porque considero que son un mal producto, pero desde luego no se puede no ahorrar para la jubilación.