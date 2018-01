Como explica Leif Wenar, catedrático de Filosofía y Derecho del King's College London en su último libro, Blood Oil: Tyrants, Violence, and the Rules that Run the World (Oxford University Press), la mayoría de los conflictos internacionales de los últimos cuarenta años tienen su leitmotiv en el control del petróleo –de Siria a Ucrania, pasando por la Guerra del Golfo o la invasión de Irak–.