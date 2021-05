Más barrios con zona SER, bus nocturno a demanda, renombrar Madrid Central... así es el plan de movilidad de Almeida

Madrid Central se mantiene y, además, se amplía a Plaza Elíptica. El alcalde José Luis Martínez-Almeida no solo no ha revertido la zona de bajas emisiones que implantó la ex alcaldesa Manuela Carmena como prometió en su campaña electoral sino que lo llevará más allá. Eso sí, con otro nombre. Por el momento lo que ahora se conoce como Madrid Central pasará a llamarse zona de bajas emisiones de especial protección del distrito Centro.