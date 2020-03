Más de un año sin hacer vida normal: el distanciamiento social puede durar más de lo que creemos [CAT]

Adam Kucharski , un epidemiólogo de la London School of Hygiene and Tropical Medicine así lo cree. El epidemiólogo también cree que hay que quitarse de la cabeza la idea de que cuando se termine el confinamiento podremos hacer vida normal y estar con grupos grandes de gente: esto, en la práctica, dice, sería fomentar brotes nuevos que continuarían teniendo la impacto que tienen ahora. En China, dice, 'no lo han solucionado', aunque lo piensen. Es lapidario. 'Si todo vuelve a la normalidad, volverán donde eran hace un mes.'