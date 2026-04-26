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Más de 840.000 muertes al año ligadas a la ansiedad laboral y a las altas exigencias en el trabajo

Las elevadas exigencias en el trabajo, el desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa que recibimos, la inseguridad laboral, las largas jornadas o el acoso y violencia en el lugar de trabajo, son los cinco grandes riesgos que prevalecen, a nivel mundial, en el trabajo. Así lo abala un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se estiman 840.088 muertes al año por los llamados riesgos psicosociales: término que se emplea para referirse a la interacción entre los trabajadores y su entorno laboral.

| etiquetas: oit , 840.000 muertes al año , ansiedad laboral , altas exigencias
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3 comentarios
12 3 0 K 142 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Es por el Feminismo.
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KoLoRo #3 KoLoRo
#1 Seguramente, por que la palman más hombres que mujeres. :shit:  media
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banense #2 banense
Más que con la COVID oye pero esto quedará en el hielo, nadie hará nada y los facha-pobres seguirán votando a los que cada día, ponen de su parte para que ese número de muertes aumenten.
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menéame