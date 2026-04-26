Más de 840.000 muertes al año ligadas a la ansiedad laboral y a las altas exigencias en el trabajo

Las elevadas exigencias en el trabajo, el desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa que recibimos, la inseguridad laboral, las largas jornadas o el acoso y violencia en el lugar de trabajo, son los cinco grandes riesgos que prevalecen, a nivel mundial, en el trabajo. Así lo abala un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se estiman 840.088 muertes al año por los llamados riesgos psicosociales: término que se emplea para referirse a la interacción entre los trabajadores y su entorno laboral.