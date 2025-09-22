Más de 200 líderes reclaman un tratado mundial para regular la IA

Más de 200 líderes políticos, científicos y tecnológicos, incluidos Nobel y directivos de OpenAI y Google, respaldan en la ONU un llamamiento a fijar en 2026 "líneas rojas" globales para los usos más peligrosos de la inteligencia artificial. La iniciativa, presentada este lunes en la 80ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, pide a los gobiernos que para 2026 acuerden una serie de "líneas rojas" sobre los usos de la inteligencia artificial que se consideren demasiado peligrosos para ser permitidos bajo ninguna circunstancia.