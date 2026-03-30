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Más de 20 organizaciones presionan al Banco Santander por financiar combustibles fósiles

Una veintena de oenegés han lanzado una ofensiva coordinada para exigir a los principales accionistas del Banco Santander que intervengan ante el aumento de la financiación de combustibles fósiles

| etiquetas: combustibles fósiles , banco santander
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