Maruja Torres: “No hay nada que me interese menos que las patrias”

“Periodista retirada del circo. Escritora retirada del circo. Todavía en pie. Lengua bífida. Relativamente buen corazón. And still sick of this shit”. Así se define en Twitter Maruja Torres. En esta entrevista, Patricia Simón conversa con ella sobre por qué se ha retirado del circo periodístico, cómo se mantiene en pie pese al desolador panorama nacional e internacional, sobre su último libro publicado con la también reportera Mónica G. Prieto, Contarlo para no olvidar, y sobre el independentismo catalán, entre otras muchas cuestiones.