“Me he dado cuenta de lo poco que me gusta el ser humano, lo bien que he estado yo sola dos meses en mi casa sin tener que verle el careto a nadie. No había compromisos. Ahora, que si tienes que quedar con los amigos, que si tienes que ver a la familia… Pero si hay familia que no he visto desde hace años y ahora, como hemos pasado un confinamiento tenemos que quedar… pero venga ya! (...)