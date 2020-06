Martin Lewis: "Tener dinero no da la felicidad, pero no tener dinero te destroza la vida" [EN]

El multimillonario fundador de MoneySavingExpert dice que el desempleo va a dispararse cuando terminen los ERTEs y que el Gobierno va a tener que ayudar a la gente como nunca antes. "El viejo 'búscate la vida´ya no funciona, porque las cosas que recomendamos hacer por sí mismos a la gente en tiempos normales no se pueden hacer ahora. Todos esos trabajando en la industria turística, refugiados, gente cuidando de sus hijos... No puedes hacerte emprendedor ahora".