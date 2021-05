Marta, denunciada por una vecina porque su hijo con discapacidad hace "mucho" ruido: "¿Qué sociedad es esta?"

"Mi vecina les había llamado porque mi hijo le molestaba. Se quejaba de que hacía mucho ruido, de que además era agresivo y de que les perturbaba la paz", relata. "Los agentes fueron muy cordiales, muy amables, me dijeron que se oía un poquito el móvil, pero que eran las 17.30 de la tarde, que el niño estaba en su casa y que no hacía daño a nadie, y se marcharon". No era la primera queja que Marta recibía de su vecina. "Hace un mes o así recibí un whatsapp quejándose de que mi hijo chillaba.