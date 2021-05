Marruecos reconoce que la raíz de la crisis con España es el Sáhara Occidental y lo equipara con el independentismo catalán

El Ministerio de Exteriores marroquí ha emitido este lunes un comunicado en el que asegura que el “fondo de la crisis” diplomática con España no radica en la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en un hospital de Logroño, sino en las “segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sáhara”. Rabat ha detallado algo que no había aclarado hasta el momento: “La crisis no está limitada al asunto con un hombre. No comienza con su llegada ni terminará con su partida”. Marruecos equipara el conflicto del Sáhara Occidental con la