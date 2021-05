Marruecos acusa a España de "crear" la crisis y querer ahora que la asuma Europa

Naser Bourita, ministro de Exteriores de Marruecos, asegura que no ha habido ningún tipo de contacto diplomático con España desde que comenzó la crisis. "España no consultó a Europa antes de tomar decisiones que afectan a los intereses de Marruecos. España no consultó a Europa antes de incumplir los criterios Schengen para aceptar la entrada fraudulenta de una persona buscada por la justicia española. España ha creado una crisis y quiere ahora que la asuma Europa", ha afirmado Bourita en una entrevista con la emisora francesa Europa1.