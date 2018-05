El marketing me da fatiga: reflexiones de una Millenial

No quiero quedarme atrás, no quiero ser como esos carcas que se empeñan en vivir fuera del tiempo, en su caverna particular desde donde nos ven a los demás, pobres mortales arrastrados por la corriente global. He llegado a pensar en clave de marketing y redes sociales. Es un puro vicio. Es un non stop. Es ir andando por la calle y fijarme en las tipografías, el tamaño, los colores, el sentido, el doble sentido, la geoestrategia; TODO.