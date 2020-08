El marine que mato a Bin laden baneado de Delta air despues de jactarse de no usar mascarilla (Eng)

El ex Marine que disparó y mató a Osama bin Laden ha provocado controversia después de que se jactó de no usar una máscara facial en un reciente vuelo, una afirmación que le ha costado la prohibicion de volar en Delta Air Lines. Robert O'Neill, de 44 años, ex miembro del Equipo Seis de los SEAL de la Marina de los EE. UU., Tuiteó una imagen de sí mismo en un vuelo donde se lo veía sonriendo en su asiento sin máscara. "No soy un idiota", escribió en el tweet eliminado desde entonces.