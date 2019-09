La Marina de los EEUU ha reconocido oficialmente que los OVNIs son reales y violan el espacio aéreo estadounidense [ENG]  

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

En declaraciones oficiales, la Marina de los EE.UU. ha declarado por primera vez que los tres videos sobre OVNIs hechos públicos por la organización de investigación de OVNIs del ex cantante de Blink-182 Tom DeLonge son imágenes de objetos reales "desconocidos" que violan el espacio aéreo estadounidense. En 2017 y 2018, tres videos tomados por pilotos de la Marina fueron noticia nacional. En diciembre de 2017 The New York Times publicó un artículo sobre la interceptación de un objeto cerca de San Diego el 14 de noviembre de 2004.