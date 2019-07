Marihuana al volante: si llega la legalización, ¿cómo definir si un conductor está fumado?

No existen mecanismos capaces de detectar con exactitud el momento y la cantidad de cannabis consumido para evaluar cómo afecta a la conducción. El THC permanece semanas en la sangre, así que no es tan determinante como el alcohol para definir el estado del conductor. La percepción de los conductores que consumen en California, donde es legal: el 77% está convencido de que no afecta a su capacidad al volante y el 16% incluso cree que las mejora.