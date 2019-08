María Jesús Montero no se explica como Unidas Podemos no aceptó la propuesta

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha opinado este lunes que Unidas Podemos probablemente esté arrepentida por haber rechazado la oferta para entrar en un gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez ocupando una vicepresidencia social y los ministerios de Vivienda y Economía Social, Igualdad y Sanidad: "Todavía no me explico por qué Unidas Podemos no aceptó una propuesta que era irresistible", ha dicho Montero en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha achacado al "tacticismo" dicho movimiento.