María Dolores de Cospedal ha acudido al Congreso para comparecer ante la Comisión que investiga el caso Kitchen, aunque su comparecencia se había aplazado. "Me alegro mucho que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y a mi nadie me ha dicho nada.","Nadie me ha avisado del aplazamiento", ha asegurado a un equipo de TVE.