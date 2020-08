Margarita Robles: "El PP ha antepuesto intereses partidistas a los intereses del Estado"

Robles asegura que "no estamos en la misma situación que cuando el Gobierno declaró el estado de alarma",aunque reconoce que "es cierto que hay un número importante de contagios, pero la situación no es igual". Insiste; "No podemos bajar en ningún momento la guardia. La situación nos exige a todos responsabilidad"."Viví muy de cerca lo que fue el estado de alarma y en aquel entonces se criticó mucho al Gobierno precisamente por hacer lo que ahora piden. Sería bueno que quienes tienen responsabilidades políticas sean coherentes