Marco Rubio cree que las sanciones contra Rusia no han cambiado el rumbo del conflicto, son «inapropiadas»

Los rusos «enfrentan a diario» las consecuencias de las sanciones que EE.UU. impuso a su país, pero «definitivamente eso no ha alterado el rumbo» del conflicto ucraniano, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, este domingo. «Esto significa que esas sanciones son inapropiadas», concluyó en declaraciones a NBC News. Para poner fin a este conflicto, afirmó, «hay que poder dialogar con los rusos».

Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho *
Rusia ha seguido vendiendo su gas, su petróleo incluso EE.UU. le ha comprado Uranio.Nosmguste o no han hecho más daño a Europa que a Rusia.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Es que el objetivo era ese. El secundario era saquear Rusia, pero el primario, someter Europa alejándola de socios comerciales NO-USA.
rogerius #8 rogerius *
#3 Hipótesis: USA quiere liberar recursos y si es posible separar a Rusia de China y eso no es posible mientras haya guerra en Ucrania y, en consecuencia, sanciones contra Rusia. Rubio está diciendo que hay que quitarle las sanciones a Rusia a ver si así pueden convencerla de que no se amigue con Xi. Pero diría que ya es tarde. ¿Quién puede fiarse ya de USA? ¿Quién pudo fiarse alguna vez de USA?
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#8

¿Quién pudo fiarse alguna vez de USA?

Hombre, total solo dejó sin pagar la deuda de su independencia, nos atacó en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, patrocinó un dictador fascista durante 30 años, vendió el Sáhara a Marruecos, amenanazó con quitarnos las Canarias, nos espia y nos quiere imponer los socios comercial ... ¿acaso insinuas que es poco fiable como socio?
#18 Dav3n
#8 Os lo he recordado desde el primer día: EEUU es un imperio y, como tal, tiene vasallos. Lo de Ucrania fue una jugada suya que ya salido rematadamente mal, por tanto, la mejor solución es sacrificar a un peón para mantener la posición en el tablero.

Es tan simple que asusta, sobre todo porque hasta que se aceptó la rendición de Europa a manos de Con Der Raten parecía que era un trato como iguales.

Europa ha sido sacrificada por el capital anglo, el auténtico capital, el que creó este sistema, para contener al Este, al Oriente.

Rusia era un caramelo que parecía derretirse por su propio peso, lo que no sabían es que el pasado les importa, y mucho.
Machakasaurio #7 Machakasaurio
#1 para eso eran.
Cuando vamos a enviar armas, tanques, aviones, y darles el estatus de refugiados y ayudas a los Palestinos?
Las sanciones a Israel seguro que estan al caer...
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#1 Pero qué imbécil es Putin
Si llega a saber que le va a ir mejor invadiendo Ucrania, lo habría hecho mucho antes
Es que han sido todo beneficios para su país!!!!
Su operación especial de unos días para conquistar Ucrania era demasiado "rápida", así que decidió convertirla en "cagada especial" con 3 años y medio de pérdidas de equipos militares, cientos de miles de bajas rusas, varios barcos de guerra importantes y unos cientos de miles de millones de sus reservas de divisas
Fue a ver a Trump para decirle que así le va de lujo y que no tiene prisa ninguna. Su economía va de cine!
xD
Mauro_Nacho #15 Mauro_Nacho
#13 Si no se hubiera creado el conflicto de Ucrania, que viene anterior a la invasión de Rusia en 2022, la economía de Rusia y Europa iría mejor.
ElenaCoures1 #20 ElenaCoures1
#15 Te refieres, claro está, a echar a patadas al presidente títere de Putin en Ucrania
Y que además huyó a ¿Rusia? :-D
Estoy segura que fue todo un cabreo para Putler
Si en lugar de invadir Ucrania como el fascista y criminal que es, hubiera negociado con habilidad, nada de esto habría pasado
Ahora Rusia será un paria internacional por décadas; y el costo de la invasión y el fracaso de 3 años y pico de cagada especial pasarán factura durante décadas a los rusos
Por no hablar de los nuevos miembros de la OTAN conseguidos gracias a las cosas nazis de Putin
Buen trabajo Vladimir
Mauro_Nacho #22 Mauro_Nacho
#20 Se negocio en Minsk en 2015 y en 2022 , Turquía fue escenario de varias rondas de negociaciones entre Rusia y Ucrania en relación con la invasión rusa de Ucrania. Estas negociaciones, que se llevaron a cabo en Estambul, tuvieron como objetivo encontrar una solución pacífica al conflicto, se llegó,un acuerdo entre Rusia y Ucrania, pero que EE.UU. y Reino Unido no aceptaron.
ElenaCoures1 #26 ElenaCoures1
#22 Ya se negoció mucho antes, que Rusia reconocía la soberanía de Ucrania y se pasó el acuerdo por el arco del triunfo

¿EEUU y Reino Unido no aceptaron?
Otro bulo como siempre, de la propaganda rusa: Ni USA ni UK tenían nada que decir de ningún acuerdo sobre Ucrania
Quién decide es Ucrania
Cantro #27 Cantro
#22 aquí es cuando hay que recordar que el primer paso de los acuerdos de Minsk era que Rusia abandonase Ucrania.

Y el segundo que se hiciesen unas elecciones

Se le echa en cara a Ucrania que no cumpliese con la segunda parte del trato, pero era un poquito difícil cuando ni siquiera podía entrar en el territorio a no haberse cumplido la primera parte
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
Lo cual quiere decir que las sanciones son un fracaso, era una cosa evidente, Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo, si Rusia hubiera dejado de exportar petróleo,el resto de países productores de petróleo no habrían podido aumentar la oferta compensar, habría habido una subida brusca, eso es lo que no se cuenta. Europa aunque sufrió la subida de los precios del gas que lo comprábamos muy barato de Rusia y eso hizo a su vez que los precios de la electricidad se dispararan, además de llevar a Europa a una crisis económica.
ElenaCoures1 #16 ElenaCoures1
#9 Qué fracaso ni fracaso
Las sanciones han ayudado mucho a Ucrania entorpeciendo a Rusia
Buena parte del daño sufrido por Rusia se debe a su falta de equipamiento; e incluso municiones, que ha tenido que ir a buscar a Irán y Corea del Norte; que son PARIAS internacionales
Otra cosa es que las sanciones no hayan destrozado la economía rusa, porque Rusia ha buscado alternativas, como vender a nuevos clientes por un precio menor, o buscar canales alternativos para comerciar, pero no puede…   » ver todo el comentario
Mauro_Nacho #19 Mauro_Nacho
#16 Al buscar alternativas Europa a pedido mercado. Lo que han hecho las sanciones a Rusia es impulsar los BRICS y que Europa pierda relevancia.
ElenaCoures1 #21 ElenaCoures1
#19 Europa ya era y es un mercado potente, por mucho que la propaganda rusa diga que Europa se hunde
Por algo vienen aquí contenedores de los países BRICS a montones y China reza para que no nos cansemos de sus estupideces y le cerremos el grifo
Mientras vienen como locos a intentar invertir
No se han ido a Rusia precisamente
A ver si tanto BRICS se materializa en algo y no en humo
Mauro_Nacho #23 Mauro_Nacho
#16 Las sanciones para Ucrania han sido la salvación, en plena guerra seguía haciendo uso del gas de Rusia.
ElenaCoures1 #24 ElenaCoures1
#23 Siempre digo qué Putler es un imbécil
Invade Ucrania y no le corta el gas xD xD xD
cosmonauta #14 cosmonauta
Si Marco Rubio dice que no han sido efectivas, es que vamos por el buen camino.
Mauro_Nacho #17 Mauro_Nacho
EE.UU. está por acabar con las sanciones y Europa por continuarlas, a quien más perjudican curiosamente es a Europa y a Rusia consiguir vendiendo sus productos, están los BRICS que es el mercado más grande.
Cuñado #2 Cuñado
Para poner fin a este conflicto, afirmó, «hay que poder dialogar con los rusos».

Debe de llevar desde el viernes con el móvil apagado.
Deviance #5 Deviance
#2 Y con el cerebro desde hace más. Menudo cuñado el mengo.
#4 diablos_maiq
¿Se la envainan después de intentar chantajear a India?
Vaya, vaya...
Mauro_Nacho #10 Mauro_Nacho
#4 India supo sacar tajada.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Palomitas!!!! Tengo palomitas!!!!
#12 casicasi
No puedo ver a ese payaso sin imaginarmelo con una cruz (gamada) en el entrecejo.
oceanon3d #25 oceanon3d *
El agente ruso dormido desde los ochenta y despertado recientemente, Pavel Trump, haciendo su trabajo.

Y la CIA y FBI en manos de sus monigotes, los más tontos entre los tontos, que ni para presidentes de una comunidad de vecinos llegan.
