Marco Rubio cree que las sanciones contra Rusia no han cambiado el rumbo del conflicto, son «inapropiadas»

Los rusos «enfrentan a diario» las consecuencias de las sanciones que EE.UU. impuso a su país, pero «definitivamente eso no ha alterado el rumbo» del conflicto ucraniano, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, este domingo. «Esto significa que esas sanciones son inapropiadas», concluyó en declaraciones a NBC News. Para poner fin a este conflicto, afirmó, «hay que poder dialogar con los rusos».
| etiquetas: sanciones a rusia , marco rubio , secretario de estado
Es que el objetivo era ese. El secundario era saquear Rusia, pero el primario, someter Europa alejándola de socios comerciales NO-USA.
¿Quién pudo fiarse alguna vez de USA?
Hombre, total solo dejó sin pagar la deuda de su independencia, nos atacó en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, patrocinó un dictador fascista durante 30 años, vendió el Sáhara a Marruecos, amenanazó con quitarnos las Canarias, nos espia y nos quiere imponer los socios comercial ... ¿acaso insinuas que es poco fiable como socio?
Es tan simple que asusta, sobre todo porque hasta que se aceptó la rendición de Europa a manos de Con Der Raten parecía que era un trato como iguales.
Europa ha sido sacrificada por el capital anglo, el auténtico capital, el que creó este sistema, para contener al Este, al Oriente.
Rusia era un caramelo que parecía derretirse por su propio peso, lo que no sabían es que el pasado les importa, y mucho.
Cuando vamos a enviar armas, tanques, aviones, y darles el estatus de refugiados y ayudas a los Palestinos?
Las sanciones a Israel seguro que estan al caer...
Si llega a saber que le va a ir mejor invadiendo Ucrania, lo habría hecho mucho antes
Es que han sido todo beneficios para su país!!!!
Su operación especial de unos días para conquistar Ucrania era demasiado "rápida", así que decidió convertirla en "cagada especial" con 3 años y medio de pérdidas de equipos militares, cientos de miles de bajas rusas, varios barcos de guerra importantes y unos cientos de miles de millones de sus reservas de divisas
Fue a ver a Trump para decirle que así le va de lujo y que no tiene prisa ninguna. Su economía va de cine!
Y que además huyó a ¿Rusia?
Estoy segura que fue todo un cabreo para Putler
Si en lugar de invadir Ucrania como el fascista y criminal que es, hubiera negociado con habilidad, nada de esto habría pasado
Ahora Rusia será un paria internacional por décadas; y el costo de la invasión y el fracaso de 3 años y pico de cagada especial pasarán factura durante décadas a los rusos
Por no hablar de los nuevos miembros de la OTAN conseguidos gracias a las cosas nazis de Putin
Buen trabajo Vladimir
¿EEUU y Reino Unido no aceptaron?
Otro bulo como siempre, de la propaganda rusa: Ni USA ni UK tenían nada que decir de ningún acuerdo sobre Ucrania
Quién decide es Ucrania
Y el segundo que se hiciesen unas elecciones
Se le echa en cara a Ucrania que no cumpliese con la segunda parte del trato, pero era un poquito difícil cuando ni siquiera podía entrar en el territorio a no haberse cumplido la primera parte
Las sanciones han ayudado mucho a Ucrania entorpeciendo a Rusia
Buena parte del daño sufrido por Rusia se debe a su falta de equipamiento; e incluso municiones, que ha tenido que ir a buscar a Irán y Corea del Norte; que son PARIAS internacionales
Otra cosa es que las sanciones no hayan destrozado la economía rusa, porque Rusia ha buscado alternativas, como vender a nuevos clientes por un precio menor, o buscar canales alternativos para comerciar, pero no puede… » ver todo el comentario
Por algo vienen aquí contenedores de los países BRICS a montones y China reza para que no nos cansemos de sus estupideces y le cerremos el grifo
Mientras vienen como locos a intentar invertir
No se han ido a Rusia precisamente
A ver si tanto BRICS se materializa en algo y no en humo
Invade Ucrania y no le corta el gas
Debe de llevar desde el viernes con el móvil apagado.
Vaya, vaya...
Y la CIA y FBI en manos de sus monigotes, los más tontos entre los tontos, que ni para presidentes de una comunidad de vecinos llegan.