Marco Rubio cree que las sanciones contra Rusia no han cambiado el rumbo del conflicto, son «inapropiadas»

Los rusos «enfrentan a diario» las consecuencias de las sanciones que EE.UU. impuso a su país, pero «definitivamente eso no ha alterado el rumbo» del conflicto ucraniano, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, este domingo. «Esto significa que esas sanciones son inapropiadas», concluyó en declaraciones a NBC News. Para poner fin a este conflicto, afirmó, «hay que poder dialogar con los rusos».