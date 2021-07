El marciano comunicado de Donald Trump

Donald Trump es un personaje que, a pesar de ser extremadamente conocido, no deja de sorprender. Su más reciente comunicado relativo a las afirmaciones que se hacen en un libro de próxima publicación parece un completo desbarre propio de una mente bastante inestable. Procedo a traducirlo, manteniendo la extraña sintaxis del propio Trump:

Comunicado de Donald J. Trump, 45º presidente de los Estados Unidos

A pesar de las masivas irregularidades y el fraude electoral durante la estafa de las elecciones presidenciales de 2020 que ahora vemos expuestas en varios estados grandes e importantes, nunca amenacé, o hablé con nadie sobre un golpe de estado. ¡Muy ridículo! Siento informaros, pero unas elecciones son mi forma de "golpe de estado", y si fuese a hacer un golpe de estado, el general Mark Milley sería una de las últimas personas con las que querría hacerlo. Sólo obtuvo su trabajo gracias a ser el general más sobrevalorado del mundo, James Mattis no le soportaba, no le respetaba, y jamás le recomendaría. El hecho de que no le cayese bien a Mattis, y a Obama tampoco le caía bien y de hecho despidió a Milley, era algo bueno, no algo malo. Habitualmente actúo contra el consejo de la gente que no respeto.

De todas formas, perdí todo el respeto por Milley cuando caminamos hacia la iglesia de San Juan (que todavía humeaba después de que la izquierda radical le prendiese fuego el día anterior), a la par, una caminata que se ha demostrado totalmente apropiada -y al día siguiente Mark Milley se atragantó como un perro ante los medios de fake news cuando le dijeron que no tenía que haber caminado junto al presidente. Se disculpó profusamente, convirtiendo eso en la gran cosa, en vez de decir "estoy orgulloso de caminar junto al presidente y protegerle". Si hubiera dicho eso, habría acabado ahí la cosa, sin más, pero en ese momento vi que era un tipo sin valor o capacidad, ciertamente no la persona con la que hablaría de un "golpe de estado". ¡No me gustan los golpes de estado!

De hecho, por esas fechas Milley, en una conversación, defendía cambiar los nombres de nuestras bases militares y fuertes. Entonces me di cuenta, además, de que era una persona muy distinta de lo que esperaba. Le dije "pasa más tiempo pensando en China y Rusia que en ser políticamente correcto".

Pero nunca, durante mi mandato, mostró Milley lo que está mostrando ahora. No era "woke". En realidad no creo que lo haya sido nunca, pero tal como veo a Milley, es mejor político que general, ¡intenta ganarse el favor de la izquierda radical y la gente totalmente loca que abraza una ideología que destruirá nuestro país!

Fuente:

twitter.com/AndrewFeinberg/status/1415706054025940997