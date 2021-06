(minuto 1:27) En España no hay homofobia, la hay pero ya sabemos de dónde viene esa homofobia. Aquí tenemos todos los derechos, por favor, si alguno de los aquí presentes me diga qué gay no puede optar a cualquier puesto de trabajo o no puede crecer en su vida, aquí en España, que alguien me lo diga. Es un bulo el que nos están haciendo creer. Es un puñetero bulo para seguir financiando el colectivo, para seguir viviendo del cuento. La marca LGTB y su bandera se han convertido en algo comercial que usan las marcas para tener más ingresos