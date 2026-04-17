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Una marca de joyería ha lanzado colgantes con forma de tapones anales, lo que ha despertado el interés de los rusos [RU]

Una marca de joyería ha lanzado colgantes con forma de tapones anales, lo que ha despertado el interés de los rusos [RU]

La marca de joyería Interzona ofreció a sus clientes colgantes inusuales. El video fue publicado en la cuenta de Instagram de la marca (propiedad de Meta, una empresa catalogada como organización extremista y prohibida en Rusia ) . El colgante, llamado Deep Dark Fantasy, tiene forma de tapón anal. Se puede adornar con circonitas cúbicas de cualquier color. El colgante cuesta 8.800 rublos con cadena y 9.950 rublos sin ella. «Puedes colocar este colgante donde quieras», señalaron los diseñadores en el vídeo.

| etiquetas: rusia , joyería , plugs
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1 comentarios
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#1 Albarkas
Como se divierten los rusos
:troll:
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menéame