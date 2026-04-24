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Marc Márquez afronta sin excusas su tercera peor sequía en MotoGP: “Desde que pasó lo que pasó, he tenido que ir adaptándome”

Marc Márquez afronta sin excusas su tercera peor sequía en MotoGP: “Desde que pasó lo que pasó, he tenido que ir adaptándome”

El piloto de Ducati busca recuperar su mejor versión en Jerez para volver a ganar nueve grandes premios y siete meses después de su última lesión.

| etiquetas: motociclismo , motor , marc márquez
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