Mara Mariño, potencial divulgadora científica

Cada año el Centro de Investigación Mariña (CIM) de la Universidade de Vigo abre sus puertas con motivo de las jornadas Divulgando Ciencia Singular para dar a conocer la investigación marina de vanguardia que se lleva a cabo en sus diversas instalaciones y la relevancia que éstas tienen para la sociedad. Mara tomaba notas atentamente. Le pregunté ilusionada si de mayor le gustaría ser científica y me respondió que no, ¡que aquellas notas podrían valerle más tarde para escribir una historia! (huelga decir que me ilusioné más aun).