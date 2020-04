Mar Menor. La CARM da a entender que no hará nada con los regadíos ilegales

La CHS ha remitido a la consejería de Agricultura 84 expedientes por un total de 1471 hectáreas denunciadas por uso privativo de aguas sin autorización. El consejero Antonio Luengo manifestó que la CARM no iba a acometer ninguna actuación mientras la resolución sancionador no fuera firme, y por lo tanto dio a entender que por parte de la CARM no se realizaría actuación alguna en esta materia a corto plazo. El consejero no aclaró si se refiere a resolución firme o a sentencia firme en la vía judicial lo que puede llevar años.