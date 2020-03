Robert Louis Stevenson escribió en una ocasión que le habían dicho que hay personas a las que no les gustan los mapas, pero que le resultaba difícil de creer. ¿Hay alguien que no disfrute observando detenidamente un mapa? ¿Acaso los mapas no nos hacen soñar a todos con lugares lejanos, inexplorados, a los que nunca hayamos ido, y seguramente nunca iremos? Un mapa nos hace viajar, nos invita a explotar nuestra imaginación y a enfrentarnos con nuestras fantasías.