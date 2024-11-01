Mapa colonial de África (1908)

Este mapa, publicado por la editorial cartográfica Wells Missionary en 1908, muestra el reparto colonial de África por las distintas colonias europeas. El mapa destaca por ser uno de los pocos de la época de estar realizado sobre tela. El trazado de las fronteras está realizado con pluma y tinta, y la coloración con una combinación de acuarelas y pinturas de cera. Tanto la leyenda como los nombres de las distintas colonias y países están escritos de forma mecánica, seguramente mediante sellos.