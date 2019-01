Manuela Carmena alerta del "antifeminismo visceral" de Vox

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afirma que está "bastante" preocupada por el "antifeminismo visceral" de Vox. "Me preocupa la concepción que tiene de la mujer. Es preocupante y va en contra del desarrollo de los tiempos que haya este antifeminismo visceral. Las mujeres tenemos que insistir en deshacer algo que no tiene sentido", señala. Tras recordar que no es una "experta" en análisis electorales, mantiene que le preocupa "bastante que este partido está sustentado fundamentalmente por hombres".