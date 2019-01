Manuel Valls: "Vox es ultraderecha, nacionalpopulismo, pero no voy a renunciar al apoyo de Ciudadanos"

El candidato a la alcaldía de Barcelona y exprimer ministro francés, Manuel Valls, ha asegurado que Vox, el partido con el que Ciudadanos ha pactado en Andalucía, "es ultraderecha y nacionalpopulismo", pero que no va a "renunciar al apoyo" de Ciudadanos para ser alcalde de la capital catalana. "Estoy incómodo con el hecho de que los partidos constitucionalistas no saben o no pueden encontrar acuerdos", añade.