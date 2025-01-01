Manuel García, Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León

El fuego sigue devorando el noroeste de España y el año 2025 ya es el más devastador desde que existen registros. Este lunes 18 de agosto el país amanecía con 40 incendios activos, más de la mitad de ellos en Castilla y León. "Ahora mismo la sensación que tenemos es de colapso" confiesa Manuel García, portavoz de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIF-CyL). “Nunca habíamos vivido algo así” confiesa, "no se podía imaginar la magnitud, ni se podía prever" señala.