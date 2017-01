Manuel Fontdevila: “No hemos tenido apoyo, sólo el día que nos fuimos de El Jueves”

Declaraciones de M. Fontdevila, uno de los fundadores junto con Albert Monteys, explica a este periódico que “no hemos tenido apoyo, sólo el día que nos fuimos de El Jueves. En medio de la crisis financiera y social, parecía que era un buen momento para el surgimiento de una revista crítica con el sistema. Sin embargo, la bandera de la repulsa contra la censura se agotó rápido. “La razón del cierre es que no se vende lo suficiente. No podemos ofrecer un sueldo y ya no da para tanto. Cerramos con dignidad, además el 40 es un número muy chulo”