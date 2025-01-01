edición general
Mañueco publica un anuncio en InfoJobs pidiendo brigadas forestales sin experiencia

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha solicitado a través de InfoJobs operarios para los incendios "sin experiencia". En una de las empresas que ha contratado el gobierno autonómico para paliar la creciente crisis de incendios que estás arrasando gran parte de la península, la oferta laboral especifica en el portal que tienen 5 vacantes para contratos de 3 meses en la que no se requiere de conocimientos previos para poder presentarse.

Antipalancas21 #2 Antipalancas21 *
Contrato de tres meses y cobrando mínimo salario y comiendo bocatas de mortadela, eso no lo aclara, ademas no se necesita experiencia, si van a un fuego con huir o achicharrarse. Vergonzoso lo del Muñeco peperro. :ffu:
1 K 36
pepel #1 pepel
No es Mañueco, es una empresa contratada por Mañueco. Vamos que costarán dinero público, y los enviarán sin experiencia a apagar los fuegos.
0 K 16
angelitoMagno #3 angelitoMagno
En algún momento habrá que empezar en el oficio.
0 K 15
pitercio #4 pitercio *
A los de inútil sin experiencia, se puede presentar.
0 K 12

