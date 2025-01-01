edición general
¿Manual del emprendedor o crudo retrato del sueño americano? La filosofía laboral de 'The Bear'

La serie nominada de nuevo a los Emmy ofrece una de las miradas más interesantes de la televisión sobre el mundo laboral en un tardocapitalismo marcado por la autoexigencia constante

tul #1 tul
filosofia? pero si tiene que pedir prestado a la mafia para sacar el garito adelante...
LinternaGorri #2 LinternaGorri
Yo la deje de ver en el capitulo que drogan a unos niños para que no molesten y el padre les da las gracias.
No tiene putosentido esa serie, ni conozco a nadie que la siga, es todo hype artificialmentr creado.
