·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12642
clics
¿Cuánto han crecido los coches? Las fotos que lo demuestran es para alucinar
7747
clics
Cómo poner las cosas por escrito aunque no quiera la empresa
6512
clics
Qué es un reventón térmico, el fenómeno que ha provocado una evacuación en Playa Granada que parece de película: “Se recomienda a la población no salir a la calle”
7802
clics
La hortera decoración de la Casa Blanca con Trump: "El estilo Casino Cutre se le está yendo de las manos"
4082
clics
El reloj de Antonio Muñoz Molina, Grok y los ‘haters’ de X
más votadas
487
Feijóo aseguró que el despido de 436 brigadistas hace quince días no afecta a la lucha contra el fuego [HEMEROTECA]
422
Mañueco no pide el Nivel 3 de emergencia para no tener que reportar a Marlaska
367
El Supremo ratifica la condena a El Confidencial por publicar los audios en los que Florentino Pérez dice que Ferreras es “su hombre”
320
La hipocresía del PP frente a emergencias, al descubierto por la hemeroteca
442
Investigué cada intento demócrata de detener el fascismo en la historia. La tasa de éxito después de que los fascistas fueron elegidos fue del 0%. -ENG-
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
56
clics
¿Manual del emprendedor o crudo retrato del sueño americano? La filosofía laboral de 'The Bear'
La serie nominada de nuevo a los Emmy ofrece una de las miradas más interesantes de la televisión sobre el mundo laboral en un tardocapitalismo marcado por la autoexigencia constante
|
etiquetas
:
the bear
,
sueño americano
,
nominaciones
,
emmy
2
1
1
K
18
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
1
K
18
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
tul
filosofia? pero si tiene que pedir prestado a la mafia para sacar el garito adelante...
2
K
39
#2
LinternaGorri
Yo la deje de ver en el capitulo que drogan a unos niños para que no molesten y el padre les da las gracias.
No tiene putosentido esa serie, ni conozco a nadie que la siga, es todo hype artificialmentr creado.
0
K
12
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No tiene putosentido esa serie, ni conozco a nadie que la siga, es todo hype artificialmentr creado.