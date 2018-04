Un manos libres del MIT para comunicarse pensando palabras que parece un móvil telepático

Un equipo de investigadores del MIT ha creado algo que, sin ser telepatía en sentido estricto, se le parece mucho. Se trata de un manos libres con el que no hace falta que hablemos para decir algo. El dispositivo se llama AlterEgo y no es invasivo. No aplica electrodos en el cerebro ni necesita que el usuario se implante nada. Lo que usa son una serie de sensores mioeléctricos que detectan las levísimas señales que se producen en los músculos durante un fenómeno del habla llamado subvocalización, el habla silenciosa.