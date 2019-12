Manos arriba, Latrocinio Nacional

Tendría sentido el escrúpulo con que el Estado alerta contra la ludopatía y la proliferación de casas de apuestas -on line y físicas- si no fuera porque el Estado mismo induce y estimula la frivolidad y la patología del juego encubriéndose en las voces atipladas de unos angelotes uniformados. Los niños de San Ildefonso escenifican la gran manipulación. No premeditadamente (ellos), pero la ternura de sus mantras y la aparente fecundidad de los premios sobrentienden una pureza y una ingenuidad en flagrante contradicción con la estafa del sorteo.