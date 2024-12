Manifestantes en la puerta de la misa funeral de València reclaman a los políticos: "Esta señora ha perdido a su hermana, a su cuñada, su hija y a su sobrino. Yo he perdido a mi cuñado, mi hermana a perdido a su marido. Es viuda con 43 años, ha perdido la casa, el coche y no ha recibido ninguna ayuda, no tienen techo, no tienen dónde ir"