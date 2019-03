Una manifestación singularmente insultante del circo político: las declaraciones de bienes

Hace tiempo saltó a la luz que Cristina Cifuentes, con su astronómico sueldo de presidenta autonómica (107.316 euros anuales) sólo tenía ahorrados 900 euros y ningún piso en propiedad www.elboletin.com/noticia/149145/nacional/cifuentes-un-sueldo-de-100.0 Cifuentes alardeaba de que era mucho más pobre tras sus años de presidencia autonómica, pues antes de ocupar el cargo tenía unos 26.000 euros ahorrados pero, debido a su exiguo salario presidencial, perdió sus ahorros y se quedó con menos de 1000 euros en cuenta.

¿Hay alguien lo suficientemente estúpido para pensar que puedes fundirte 100.000 euros al año durante toda una legislatura sin dejar en tu cuenta más de 900, y no ser propietario de ningún inmueble? Cifuentes piensa que sí, pero no es la única. Voy a mostraros las declaraciones de bienes de los diputados murcianos para que os riáis un rato:

Jesús Cano (PP): 4450 euros en el banco www.asambleamurcia.es/sites/default/files/canomolina.pdf Esta es la declaración inicial, pero luego la modifica para dejarlo en poco menos de 1400 www.asambleamurcia.es/sites/default/files/canomolinajesus.pdf

Joaquín López (PSOE): 4000 euros (cifra redonda) en el banco www.asambleamurcia.es/sites/default/files/lopezpagan.pdf

Domingo Segado (PP): 4000 euros (se ve que se lo ha copiado al anterior) www.asambleamurcia.es/sites/default/files/segadomartinez.pdf

Jesús Navarro (PSOE): 4500 euros www.asambleamurcia.es/sites/default/files/navarrojimenez.pdf

Isabel Soler (PP): 3016 euros www.asambleamurcia.es/sites/default/files/solerhernandez.pdf

José Soria (PP) 3000 euros (otra cifra redonda) más un plan de pensiones de 5000 www.asambleamurcia.es/sites/default/files/soriagarcia.pdf

Ana Ruiz (PP): es pobre de solemnidad, porque ha dejado en blanco la casilla de cuentas corrientes www.asambleamurcia.es/sites/default/files/ruizpuertaana.pdf

Isabel Casalduero (PSOE): 6033 euros www.asambleamurcia.es/sites/default/files/casalduerojodar.pdf

Miguel Sánchez (líder de Ciudadanos): 5011 euros www.asambleamurcia.es/sites/default/files/sanchezlopez.pdf

Rosa Peñalver (presidenta de la asamblea regional, PSOE): 8500 euros (tiene que notarse que es la presidenta) www.asambleamurcia.es/sites/default/files/penalverperez.pdf

Fernando López Miras (presidente de la comunidad autónoma): 5320 euros en efectivo y 71.000 en un fondo de inversión www.asambleamurcia.es/sites/default/files/lopezmiras.pdf

No pongo más para no extender innecesariamente el artículo, pero el resto de declaraciones podéis consultarlas aquí www.asambleamurcia.es/diputados

Como podéis ver, el grueso de los diputados murcianos son más pobres que cualquier mileurista, pese a que su sueldo (dietas aparte) es de 51.502,50 €/año www.asambleamurcia.es/arm/regimen-incompatibilidades

La triste realidad es que al menos dos de cada tres declaraciones de bienes de diputados son falsas www.elespanol.com/espana/politica/20180729/declaraciones-bienes-politi Pero ello no supone (pese a que la ley así lo impone) ninguna sanción para quienes las falsean, pues quienes deben sancionarles son igualmente falsarios, y se encuentran muy cómodos en el paripé de rellenar creativamente el formulario para cubrir el expediente.

Sólo hay una cosa peor que la opacidad: la falsa transparencia. Montar un teatro para que el ciudadano piense que tiene acceso a los datos sensibles que permitirán valorar la honestidad de sus políticos. Y en España somos expertos en cubrir toneladas de estiercol con una capa de oropel y decir que somos el único país del mundo que cuenta con una montaña de oro.

Cuando llega el momento de votar y ves estas cosas, no puedes evitar pensar que te toman por idiota. Porque si pusieran en las declaraciones 40.000, 50.000 o 60.000 euros, a lo mejor nos lo tragábamos. Pero con estas actitudes no sólo demuestran que quieren engañarnos, sino que piensan que somos tan tontos que el más burdo engaño colaría. Y es muy difícil votar a alguien que no respeta tu inteligencia. Usar teatro infantil para engañar a adultos, convierte la representación en el espectáculo más patético del mundo. Y tiene consecuencias si el ciudadano posee dos dedos de frente.