Måneskin, acusados de plagiar “Zitti e Buoni”, la canción con la que ganaron Eurovisión

Varios medios belgas y, a posteriori, prensa especializada y generalista de todo el mundo, se han hecho eco del parecido que hay entre el riff de “Zitti e Buoni” y el de la canción “You want it, you've got it”, que grabó la banda holandesa The Vendettas en 1994. El riff de ambos temas es, sin duda, extremadamente similar. “La pregunta es si es plagio”, dice Joris Lissens, miembro de The Vendettas, a la televisión belga. “Estos jóvenes no habían nacido aún cuando nosotros tocábamos”, afirma el músico.