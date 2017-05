El catalán, representante de España en el Festival de Eurovisión 2017 ha ofrecido sus primeras declaraciones tras quedar último con tan sólo 5 puntos. No te pierdas nuestro vídeo Manel Navarro tras Eurovisión 2017: 'Nunca me había salido un gallo ahí y justo me tenía que salir en directo' en FormulaTV.