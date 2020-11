Los que mandan sobre el hombre más poderoso del mundo

Por fin nos hemos dado cuenta de que el presidente de Estados Unidos no es el hombre más poderoso del mundo, solo lo es si lo aceptan los grandes grupos de comunicación y las empresas tecnológicas de las redes sociales. Aceptamos con normalidad que no exista ninguna institución pública neutral que difunda de forma oficial los resultados, aceptamos a los periódicos y las televisiones privadas como los notarios de los resultados electorales. Porque hayan estado de nuestro lado contra Trump no hace que el panorama sea menos preocupante.