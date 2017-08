¿Por qué mandamos a los niños tan pronto al colegio?

Estudios recientes demuestran que empezar más tarde no hace que los críos aprendan menos o peor, sino lo mismo y que se reducen los problemas de aprendizaje. Los países que mejores resultados obtienen en PISA suelen compartir la mayoría un dato: no escolarizan tempranamente a los menores. En Finlandia no empiezan primaria hasta los 7 años. En Dinamarca empiezan a los 7, además han hecho un estudio que sostiene que empezar tarde reduce la hiperactividad y el déficit de atención: "retrasar el inicio de la escolarización mejora la salud mental".