"Mañana hará 21 años que murió mi aita..."

"Su delito: ser miembro de la Mesa Nacional de HB. Cuando lo fueron a detener, se suicidó en el caserío de la familia. Yo tenía 5 años... Perder de esta forma a mi aita, no hace que cierre los ojos ante otros sufrimientos. El sufrimiento de quien miraba debajo del coche cada vez que lo cogía, de quien ha tenido que vivir con escolta, de quien ha perdido gente en un atentado y de quien ha temido perderlo... Ojalá llegue el día en el que el sufrimiento no se afronte desde el 'yo también he sufrido', sino desde el 'entiendo y respeto tu dolor'."