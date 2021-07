Mamoru Hosoda critica la representación de las mujeres en los animes de Hayao Miyazaki [EN]

El director Mamoru Hosoda dijo a la Agence France-Presse la semana pasada que tiene objeciones hacia cómo se representan las mujeres en las obras japonesas [...] Mencionó a un "gran maestro de la animación que siempre pone a una chica joven como heroína" y comentó "para ser franco, creo que lo hace porque no tiene confianza en sí mismo como hombre. Esta veneración de chicas jóvenes realmente me perturba y no quiero formar parte de ella". Aunque Hosoda no mencionó a Hayao Miyazaki, AFP le identificó como el tema de la conversación.