"Mamá, soy poliamor": así reacciona mi familia cuando confieso que tengo dos parejas

Padres y madres: Ya pasaron el sobresalto de la homosexualidad, la hija que pasa del negocio familiar y quiere ser artista, el hijo que vive rodeado de gatos y afirma no querer tener hijos, y la aceptación de que la vida de sus hijos no sería como la suya, que quizás no querrían replicar el modelo, tal y como se venía haciendo hasta ahora. Y de pronto eso. Su hijo se aclara la voz, mira fijamente al plato de puchero del domingo y dice: "Mamá, soy poliamoroso".