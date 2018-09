Las maltratadas desisten cada vez más de solicitar protección a la justicia

Al mismo tiempo que las mujeres están presentando menos solicitudes de protección que en años anteriores, también los jueces están concediendo un mayor número de ellas. Este descenso en las solicitudes de protección está directamente relacionado con la sensación que tienen las víctimas de violencia de género de que no son creídas ni por jueces ni fiscales ante el peligro potencial que corren a manos de sus parejas o ex parejas. Los últimos crímenes machistas están casi todos protagonizados por mujeres a las que no se les había concedido.