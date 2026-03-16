Malemáticas CCCXXXII: lo imposible

El Español publicó el sábado un artículo de lo que pretendía ser el pronóstico definitivo sobre las Elecciones en Castilla y León, pero ha sido un desastre total al confundir la sociología con las matemáticas. En los resultados reales se han dado tres situaciones que, según el artículo del El Español, eran imposibles (probabilidad cero):

Que el PSOE obtuviese 30 escaños.

Que VOX se quedara en 14 escaños.

Que Soria Ya no ganara en Soria (para más inri, ha quedado tercera a 9 puntos del segundo).